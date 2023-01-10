تأهيل 74 منزل للأسر الأولى بالرعاية خلال مشروع "سترة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الجديدة، مشيرة الى إهتمام الدولة المصريه بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو غالي، مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" بالإسكندرية والبحيرة ومطروح أنه تم تطوير وتجديد ورفع كفاءة 100 منزل بمحافظة البحيرة تمثلت في (74 منزل بنطاق خمس قرى تابعة لمركز ابو المطامير - 26 منزل تابع لقرى مركز كوم حماده) وذلك ضمن مشروع " ستره" الاجتماعى.

كما أكدت أنه تمت أعمال التطوير اللازمة و التأسيسات الخشبية والكهربائية وعمل الدهانات والسيراميك و جميع أعمال التشطيبات لعدد 74 منزل بمركز ابو المطامير بنطاق خمس قرى بمركز ابو المطامير وهي (الصعايده - تلة المركب - السجيني - عمران - عبد الغني)، مشيرًا إلي أنه تمت الأعمال بسواعد أبناء القرى بما يوفر فرص عمل ومصدر دخل لهم، كما سيتم تسليم تلك المنازل خلال الايام القادمة لأصحابها من المستحقين ، وجاري العمل بعدد 26 منزل تابع لقرى مركز كوم حماده.

لافتا الى اختيار المستفيدين بمشروعات "مؤسسة مصر الخير"، من خلال مجموعة من المعايير الاجتماعية، ودراسة الحالة من جميع الأوجه، لضمان استحقاق المستفيد.