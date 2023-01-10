وافتتح أعمال المؤتمر ألفونسو جارسيا مورا نائب الرئيس الإقليمى فى مؤسسة التمويل الدولية، بحضور فاتمير بيسيمي وزير المالية في مقدونيا الشمالية، وكليمين بوستيانيتش وزير المالية فى جمهورية سلوفينيا.

وناقش المشاركون في المؤتمر أمن الطاقة وتكاليف إبقاء إمدادات الكهرباء مستمرة، إضافة إلى الخطوات التالية لروسيا في الحرب الأوكرانية الراهنة وسبل منع استخدام إمدادات الطاقة كسلاح.

وتطرق المشاركون إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على اختلاف السياسات تجاه العقوبات الأوروبية على الطاقة الروسية، إضافة إلى بحث مصادر الطاقة البديلة وآثارها على أهداف الكربون فى أوروبا لعام 2030.