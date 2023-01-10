اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة ترحب بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تقديم المساعدات لسوريا

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:04 ص
الولايات المتحدة ترحب بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تقديم المساعدات لسوريا مجلس الأمن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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رحبت الولايات المتحدة، بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي سوريا.
 
وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن إرسال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في شمال غرب سوريا هو أمر بالغ الأهمية.
 
واستدرك قائلا:"إن المجلس يمكنه بل ويجب عليه فعل المزيد" مؤكدا مواصلة العمل لتوسيع نطاق وصول المساعدات لجميع السوريين.
 
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.. ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

الولايات المتحدة

مجلس الأمن الدولي

سوريا

مساعدات انسانية



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