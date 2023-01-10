"النيل للتطوير العقارى" تسجل حدثا تاريخيا نهاية 2022 بحصولها على أول رخصة نهائية لبناء ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرخصة تؤكد صدارة وتميز "النيل للتطوير العقارى" كأول شركة مصرية متخصصة بناطحات السحاب العملاقة

المهندس محمد طاهر: فخورون بأننا أول شركة تحصل على الرخصة وسط منافسة شرسة.. وملتزمون بتقديم ناطحات سحاب يفخر بها المصريون

فى خطوة تؤكد ريادتها كأول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب العملاقة، أعلنت شركة "النيل للتطوير العقاري" حصولها رسميًا على أول رخصة نهائية لمشروع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية، لتسجل الحدث الأهم بنهاية عام 2022 ومشارف العام الجديد، والذى يعد تكليلًا لجهود عام كامل من العمل المتواصل والمكثف بموقع المشروع العملاق، نجحت خلاله الشركة في تنفيذ أكبر لبشة خرسانية من نوعها بمقدار 10 آلاف متر مكعب من الخرسانة المسلحة وتلتها عملية صبة ماراثونية للأعمدة الخرسانية ليكتب المشروع واقعًا ملموسًا جديدًا يعلن عن دخول مصر بقوة إلى عصر ناطحات السحاب العملاقة بأيادٍ وعقول مصرية خالصة..

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن الرخصة النهائية هي أكبر وإعلان رسمي يؤكد جدية وإلتزام الشركة وتفرد مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاء الحصول عليها بعد جهود مكثفة بذلتها الشركة في ظل منافسة شرسة وإجراءات شديدة الدقة والصعوبة، ونجحت في وقت قياسي وسابق لكل منافسيها بتقديم جميع المستندات وإتمام الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص حيث كانت أول شركة تنجح عن جدارة في الحصول على موافقات مركز البحوث والحماية المدنية والمجمعة العشرية وموافقة شركة العاصمة الإدارية، لتكون بذلك في مركز الصدارة لترسخ مكانتها وسمعتها كأول شركة مصرية تبنى ناطحات سحاب باحترافية شديدة بمواصفات عالمية رفيعة المستوى.

وأكد "طاهر" على التزام الشركة بمعايير الجودة المتميزة التي كانت منهجًا أصيلًا في كل إنجازاتها، وهذا ما يؤكده إصرارها على الاستعانة بأكبر بيوت الخبرة والاستشاريين المرموقين أصحاب سابقة الأعمال التي تدعو للفخر وتؤكد مزيد من الثقة، وتستخدم أحدث تقنيات البناء المستدام، وتضمن لعملائها أفضل التصاميم، كما تضمن التزامًا صارماً بجداول التنفيذ الزمنى، لتقدم لمصر وشعبها العظيم ناطحات سحاب عملاقة لا تقبل المنافسة.

وانهى "طاهر" حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم بجهوده من أجل الوصول لهذه اللحظة التاريخية لتنضم إلى سجل الشرف والتميز في إنجازات شركة "النيل للتطوير العقاري" ..



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