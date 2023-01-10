النيل للتطوير العقارى الراعى الرئيسى لنادى الزمالك

أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري، كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، أمس عن إطلاق شراكتها مع نادي الزمالك، حيث ستصبح شركة النيل الراعي العقاري الرئيسي لنادي الزمالك العريق لمدة 4 سنوات.

وفي إطار هذه الشراكة الهامة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق الفورسيزون اليوم بحضور عدد كبير من مجلس إدارة نادي الزمالك على رأسهم سيادة المستشار " مرتضي منصور" و لعيبة نادي الزمالك ولفيف من النجوم والإعلاميين والصحفيين, وبذلك حصلت النيل على حق الرعاية الرئيسية لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات، لتنفرد بهذه الرعاية في مجال العقارات، وتزين علامتها التجارية قميص الفريق، وجاء ذلك ضمن إستراتيجية شركة النيل للتوسع ونشر علامتها التجارية التي تتماشى مع اهتمامها بدعم كافة الفرق الرياضية لنادي الزمالك سواء كانت في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وتعليقاً على تلك الشراكة الهامة صرح المستشار مرتضى منصور: ان قرار الرعاية الرئيسي استغرق وقت لأهمية التحري في اختيار من سيكتب اسمه ويقترن بنادي الزمالك ولذلك في النهاية تم اختيار شركة النيل للتطوير العقاري وهي من أكبر شركات التطوير العقاري الموثوق فيها في مصر وهي متخصصة في ناطحات السحاب ، وسعيد أن اسم الشركة على اسم شئ عظيم وهو نهر النيل شريان الحياة في مصر

توجه بالشكر لكلاً من المهندس محمد طاهر والمهندس محمود طاهر لحبهم الشديد لمصر و المشاركة بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة وبناء أهم ناطحات سحاب في مصر لوضعها في مكانة ريادية كالمعتاد وان في السنوات القادمة سيكون الاحتفال برعاية نادي الزمالك في إحدى أبراج الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة 31 North أو Nile Business City ومن الممكن أن تقوم شركة النيل في المستقبل في تطوير مقر لنادي الزمالك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأردف سيادة المستشار "الشركة المتحدة اسم محترم، تحاول بقدر المستطاع إسعاد الملايين بمختلف الانتماءات".

وصرح المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل، إن خطوة رعاية الشركة لنادي عريق مثل الزمالك هي ترجمة لإيمان الشركة وقياداتها بقيمة الرياضة وأهمية كرة القدم بوصفها اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم وما تنطوى عليه من منافسة حماسية وإنتصارات مشرفة تتوافق مع تطلع شركة النيل لتكون دائمًا صاحبة الإنجازات والبصمات المميزة ببناء ناطحات سحاب ذات مواصفات عالمية رفيعة المستوى في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب "طاهر" عن تقديره واعتزازه باختيار رعاية نادي الزمالك صاحب الانتصارات التاريخية وأحد قطبي الرياضة المصرية ومدرسة الفن والهندسة بتاريخ يمتد لأكثر من 112 عاماً، آملًا أن تكون هذه الرعاية إضافة قوية لمزيد من الحماس والحيوية للكرة المصرية، ودعمًا لمزيد من النجاح والتفوق لنادي الزمالك الكبير، ونؤكد أننا ماضون في تطوير هذا التعاون والشراكة نحو مزيد من الإنجازات والتطوير. وشكر شركة بريزينتيشن -المتحدة للتسويق الرياضي- على التعاون للوصول إلى هذه اللحظة.

وأكمل"م.طاهر": أن هذه الخطوة سوف تأتي بثمارها لكل عملاء مشاريع شركة النيل للتطوير العقاري لانها سوف تقوم برفع قيمة الشركة التسويقية في السوق العقاري وبالتالي سوف ينعكس هذا على إرتفاع العائد على استثمارهم وإن هذه هي أولى أولويات شركة النيل والتي تحرص دائما علي تقديم أفضل فرصة عقارية استثمارية تحقق لعملائها الراحة و الأمان المالي في المستقبل.

ومن جانبه صرح المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري : عن فخره برعاية كيان كبير مثل نادي الزمالك ودعمه في رحلته نحو تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، مؤكداً أن الشركة ستعمل على تعظيم الاستفادة من رعايتها للنادي تحت شعار (قوة الشراكة) من خلال تحقيق مفهوم جديد للشراكة القوية بين كيانين عملاقين كل في مجاله، وسنسعى لتقديم خدمات مختلفة تتناسب مع تطلعات مشجعي النادي ،بجانب مساعدة كافة الفرق الرياضية لنادي الزمالك (فردية – جماعية) لمواصلة طريقهم المفضل فى حصد البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

واضاف "طاهر: أن شركة النيل تسعى للتطوير بشكل مستمر وهذه سمه مشتركة بينها و بين نادي الزمالك العريق و أن سعي شركة النيل من خلال استراتيجيتها لزيادة مبيعاتها وتوجيهها لعدد من الأسواق الجديدة. و إننا منذ إنطلاقنا في السوق العقاري كأول شركة مصرية متخصصة في ناطحات السحاب، نركز جهودنا التسويقية على سوق العاصمة الادارية الجديدة، وهو السوق الذي مازلنا وسنظل ملتزمون تجاهه، ولكننا نرغب أيضاً في زيادة تواجدنا في عدد من الأسواق المصرية الجديدة، بهدف تنويع مواقع مشاريعنا ،وهو ما سينعكس بالتأكيد على زيادة مبيعاتنا في تلك الأسواق.

وأكمل "طاهر": ستتيح تلك الشراكة لعملاء شركة النيل عدداً من الفرص المبتكرة، ومنها حضور مباريات النادي، بالإضافة لمجموعة قيّمة من الهدايا الأصلية التي تحمل العلامة التجارية الرسمية للنادي. وإنّ زياده تواجدنا من خلال هذه الشراكة سيتم استثماره في عرض مشروعاتنا فى أسواق و مدن مصرية مختلفة و متنوعة ، كما نقوم حاليا بتوفير حلول جديدة مبتكرة تتلاءم مع احتياجات تلك الأسواق.