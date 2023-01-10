الناتو والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية جديدة لدعم المنافسة الجيواستراتيجية لروسيا والصين

كتبت: هناء أبو العز

يوقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء في بروكسل على الإعلان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس تشارلز ميشيل، حيث يريد كلا الجانبين التنسيق بشكل أوثق في "المنافسة الجيواستراتيجية المتزايدة" مع قوى مثل روسيا والصين وفي "حماية البنى التحتية الحيوية".

وناشد الناتو والاتحاد الأوروبي، في بيانهما، روسيا مرة أخرى إنهاء الحرب الأوكرانية "على الفور"، كما يعيدون التأكيد على دعمهم لأوكرانيا، حيث وعدت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا مؤخرًا بمركبات مشاة قتالية أوكرانية ذات تصميم غربي لأول مرة.

وفي الاتحاد الأوروبي، يدفع عدد من الدول الأعضاء أيضًا من أجل الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، كما قال سفير الاتحاد الأوروبي السويدي لارس دانيلسون في بروكسل، التي تولت بلاده رئاسة الدول في النصف الأول من العام، حيث تخطط فون دير لاين وميشيل لمناقشة المساعدة لأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع قمة في كييف في 3 فبراير.

ونتيجة للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، يسعى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تعاون أوثق. وقالوا في بيان مشترك "مع تزايد التهديدات والتحديات الأمنية التي نواجهها من حيث النطاق والحجم ، فإننا نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد"، وتتمثل في اتفاقية التعاون الجديدة المكونة من 14 نقطة هي الآن الثالثة بين الناتو والاتحاد الأوروبي .

وفي "المنافسة الجيوستراتيجية المتزايدة" مع قوى مثل روسيا والصين وفي "حماية البنى التحتية الحيوية" على وجه الخصوص ، يريد كلا الجانبين التنسيق بشكل أوثق، والتعاون الوثيق مطلوب أيضا في الفضاء، وفي مكافحة تغير المناخ و "التلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج".