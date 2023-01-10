المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ح." عاطل بالسجن المشدد10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى جوهر الميثامفيتامين والهيروين، كما عاقبته بالحبس 3 شهور لإحرازه سلاح أبيض بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم عن قيام المتهم بالإتجار فى جوهر الميثامقيتامين والهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين وراغبى الشراء بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات من تذاكر الهيروين و117 كيس من مخدر الميثامقيتامين كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته ، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام وبتفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.