الكشف على 283 حالة بقافلة طبية بقرية "عبد السلام عارف" ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بـ جامعة السادات بمحافظة المنوفية، مشروع تنموى طبى وتوعوى بقرية "عبد السلام عارف" مركز بدر بمحافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة.

وأكد "جعفر" على أهمية تنظيم القوافل والمشروعات البيئيه وتوفير خدمة طبية متميزة ، موضحاً أهمية المبادرات المجتمعية في تغيير وتطوير المجتمعات، ومواجهة المشكلات المجتمعية ، وضرورة الاستثمار في العنصر البشرى ، ورفع الوعى لدى الأهالى، ولعلاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتطبيقا لرسالة جامعة مدينة السادات تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، قامت الجامعة بتوفير منظومة متكاملة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بدءاً من الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان، ونشر التوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة، والتوعية بالمشكلات التى تخص المرأة والأسرة المصرية بالريف المصرى.

ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية العمل المجتمعي والتطوعى لخدمة المناطق المحيطة بالجامعة، وترسيخ روح التعاون والتكاتف لدى أبناء الوطن الواحد، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجامعة.

ويذكر أن قافلة "عبد السلام عارف" واحدة من ضمن سلسلة من المشروعات التنمويه المتكامله والقوافل التى تطلقها جامعة مدينة السادات والمدرجه ضمن المبادره الرئاسيه "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تطوير الريف المصري ، والتخفيف عن كاهل المواطن الفقير، ولبناء الإنسان، وبناء الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية ومشرف المشروع التنموي ما أسفر عنه المشروع من توقيع الكشف الطبى على 337 حالة مرضية فى تخصصات ( باطنه 109حاله ، عظام 113حاله، أطفال 105 حاله ) إلى جانب صرف الأدويه للأهالى بالمجان.