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السجن 15 عاما لعامل بتهمة الشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بقنا

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:49 ص
السجن 15 عاما لعامل بتهمة الشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بقنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 15 سنة، بتهمة الشروع فى قتل آخر، في بلاد المال بمركز أبو تشت شمالي قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى 29 ابريل 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.، 21 عاما، عامل، مقيم بلاد المال في أبوتشت، تهمة الشروع في قتل محمد.أ، مقيم جرجا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية بينهما.

 

تم إحالة القضية التي حملت رقم 13531 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 2313 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.


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