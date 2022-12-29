مصلحة الميكانيكا والكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ778 مليون جنيه فى 2022

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم تنفيذ أعمال خلال عام 2022 باستثمارات قدرها 778 مليون جنيه فى مجال إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع ورفع كفاءتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها.

‏‎أضاف إبراهيم أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 42 محطة رفع بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى من أهمها "تأهيل وحدات رى العياط بالجيزة - إحلال وتجديد محطات السرايا القبلية 1 والقبلية 2 أنشاص بمحافظة الشرقية"، بالإضافة للاستلام النهائى لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد والتى تشمل 7 وحدات بتصرف 11 م٣/ ثانية للوحدة، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وجارى الاستلام النهائى لمحطة شادر عزام ضمن مشروع منظومه بحر البقر والتى تشمل 3 وحدات تصرف الوحدة 2 م3 / ث، كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة إسنا الجديدة لخدمة 27 ألف فدان بمحافظة الأقصر، والتى تشمل 5 وحدات بتصرف 5 م3/ ث للوحدة بإجمالى تصرف 1.72 مليون م٣/ يوم.

‏‎ كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة دير السنقوريه بالمنيا والتى تشمل 5 وحدات تصرف الوحدة 5.80 م٣/ ث لخدمة زمام 50 ألف فدان، والاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة بمحافظه بنى سويف والتى تشمل 4 وحدات تصرف الوحدة 4 م٣/ ث لخدمة زمام 40 ألف فدان، والاستلام النهائى لمحطة سيدمنت أ ببنى سويف والتى تشمل 3 وحدات تصرف الوحدة 1.25 م٣/ ث لخدمة زمام 4500 فدان، والاستلام الابتدائى لمحطة مصرف 7 بكفر الشيخ والتى تشمل 6 وحدات تصرف الوحدة 8.50 م٣/ ث لخدمة زمام 86 ألف فدان.

يشار إلى أن دور المصلحة هو إنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، وتقوم برفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية ومحطات توليد الكهرباء، وأن المحطات تنقسم إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.

الجدير بالذكر أن هناك أراضى زراعية تم استصلاحها، بداية من الستينات وهذا الأمر استدعى التوسع فى إنشاء محطات رفع المياه من النيل، مثل محطات النصر لرى الأراضى التى تم استصلاحها فى مشروع النوبارية، وأن المصلحة تقوم بخدمة كافة القطاعات المستخدمة للمياه، عن طريق توفيرها للأغراض المستخدمة فيها.