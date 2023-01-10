الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين، غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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