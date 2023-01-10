اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 يناير 2023 02:55 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل غسيل اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
 
 
وكشفت التحريات محاولة المتهمين، غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

غسيل اموال

مخدرات

مكافحة مخدرات

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

قضايا غسيل اموال

جرائم غسيل اموال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة