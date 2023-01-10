الجريدة الرسمية تنشر قرار حل الجمعية التعاونية لأصحاب المعاشات بالعاشر من رمضان

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 3 لسنة 2023 بشان حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأصحاب المعاشات بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والمسجلة برقم 11360 بتاريخ 27 مارس 2018 " حلا إداريا ".

وتضمن القرار أن يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي وعلى الإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية متابعة إجراءات التصفية .

على جانب آخر، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ منتجات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30% فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما طرحت وزارة التموين منتجات اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض أهلا رمضان تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.