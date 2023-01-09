المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور

كتب مدحت وهبة - تصوير ماهر إسكندر

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كميات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

كما تطرح وزارة التموين زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة 800 جرام، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأخرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وشهدت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء زيت الطعام والسلع الغذائية بأسعار مخفضة كذلك طرح كافة السلع الأخرى والمنظفات بفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية .

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الأيام الماضية، على كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، وكمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية طوال الوقت

كما تستمر معارض "أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، بجانب أيضا مشاركة المجمعات الاستهلاكية وفروع السلاسل التجارية الكبرى فى معارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن بكل معرض لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، كذلك حرص وزارة التموين على إطلاق سيارات متنقلة فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية وذلك فى إطار الحرص على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية وتخفيف العبء عليهم فى ظل الأزمة العالمية التى تشهدها غالبية دول العالم نتيجة أزمة التضخم العالمية .



اقبال المواطنين على شراء زيت الطعام بالمنافذ



اقبال المواطنين على شراء زيت الطعام بمنافذ التموين بأسعار مخفضة



اقبال كبير من المواطنين على شراء السلع الغذائية من منافذ التموين



اقبال كبير من المواطنين على شراء السلع باسعار مخفضة



اقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من المجمعات الاستهلاكية



إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من منافذ التموين



اقبال كبير من المواطنين على شراء زيت الطعام والسلع الغذائية



السلع الغذائية بمنافذ التموين



السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



السلع الغذائية تتصدر منافذ وزارة التموين



السلع الغذائية وزيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



المجمعات الاستهلاكية تطرح زيت الطعام والسلع الغذائية بأسعار مخفضة



توفير السلع الغذائية بمنافذ التموين



زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



زيت الطعام والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذالمجمعات الاستهلاكية



زيت الطعام والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



زيت الطعام والسلع الغذائية تتصدر منافذ وزارة التموين



طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة



طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



طرح السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين



طرح زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين



طرح زيت الطعام بمنافذ التموين بأسعار مخفضة



طرح زيت الطعام بمنافذ شركات وزارة التموين



طرح زيت الطعام والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



طرح زيت الطعام والسلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين



طرح كميات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ التموين



طرح كميات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين



فروع الجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة



فروع شركات وزارة التموين تطرح زيت الطعام والسلع الغذائية



منافذ المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين لشراء السلع