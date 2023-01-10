الجامع الأزهر يواصل تفنيد الشبهات ويعقد ندوة الأخلاقيات الأسرية اليوم

كتب ـ لؤى على

يواصل الجامع الأزهر الشريف، عصر اليوم، تفنيد الشبهات والردود حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين، خلال سلسلة ملتقى "شبهات وردود "، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان : " الأخلاقيات الأسرية واستقرار المجتمع ".

ويحاضر في الملتقى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "شبهات وردود" يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، ويتم الرد عليها من قبل علماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف، لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا ، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة على كافة التساؤلات.

وكان قد عقد الجامع الأزهر يوم السبت ، اللقاء الخامس من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح" ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

وحاضر في هذا الملتقى، الشيخ جمال عثمان، والشيخ أحمد عبدالعزيز، الباحثان بالجامع الأزهر، ودارت الحلقة حول ثلاث محاور وهي: الطفل الخلوق والنظيف والفصيح، وافتتح الملتقى القارئ الصغير عبد الرحمن محمد السيد، مبدع مكتب الأزهر لدعم الابتكار، والطفلة المنشدة هدى وجيه الفقي ، مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وذلك عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر.

وتحدث الشيخ أحمد عبد العزيز الباحث اللغوي بالجامع الأزهر الشريف، حول محور الطفل الفصيح، وشرح خلال محاضرته: "ألف الوصل وهمزة القطع"، وقال إن ألف الوصل أو همزة الوصل هي الهمزة التي تنطق في بداية الكلام، ولا تنطق عند وصله بما قبلها، ولا يرسم فوقها أو تحتها همزة، أي تكتب هكذا (ا)، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تكون واصلة بين الكلمة والتي تليها.