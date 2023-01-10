البصل أغلى من اللحوم و3 أضعاف سعر الفراخ فى دولة آسيوية.. تعرف عليها

كتبت: شيماء عبد المنعم

دفع ارتفاع أسعار البصل فى الفلبين السلطات الزراعية للإعلان عن حاجة البلاد لاستيراد حوالى 22000 طن بحلول شهر مارس، لزيادة الإمدادات المحلية المتضائلة ووقف ارتفاع التكاليف، فحسب ما نشرته time، يعد البصل عنصرًا أساسيا فى المأكولات المحلية فى جنوب شرق آسيا، وغالبًا ما يقترن بالثوم كقاعدة للعديد من الأطباق.

ومن هنا يباع البصل الأحمر والأبيض فى الفلبين مقابل 600 بيزو أى (10.88 دولارا) للكيلو جرام، بناءً على مراقبة وزارة الزراعة لأسعار السوق فى منطقة مانيلا.



ارتفاع اسعار البصل في الفلبين

أسعار البصل مقارنة باللحوم والفرخ

ويصل سعر كيلو البصل في الفلبين إلى حوالى 3 أضعاف سعر الدجاج، و25% إلى 50% أغلى من لحم الخنزير أو لحم البقر، ويبلغ متوسط الطلب الشهرى للبلاد على الخضار حوالى 17000 طن مترى.

يريد المشرعون الفلبينيون التحقيق فى سبب زيادة السعر، مؤكدين أن الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذى يشغل أيضا منصب وزير الزراعة، مسؤول بشكل مباشر.

فيما يلقى قطاع الأعمال باللوم على وزارة الزراعة لفشلها فى وضع توقعات دقيقة للإمدادات على الرغم من تحذيرات العام الماضى، حيث حذر مسؤولو الزراعة من نقص محتمل فى البصل والثوم فى وقت مبكر من أغسطس، عندما كان سعر البصل الأحمر المحلى لا يتجاوز 140 بيزو أى 2.54 دولار.

فى الشهر الماضى، اعترضت سلطات الجمارك ما يقدر سعره بنحو 362 ألف دولار من البصل الأحمر المهرب من الصين مخبأة فى علب من الخبز ومنتجات المعجنات، وما يقدر سعره بـ309 آلاف دولار أخرى من البصل الأبيض المهرّب فى حاويات يفترض أنها تحتوى على ملابس.

بدوره، قال مساعد وزير الزراعة، ريكس إستوبيريز، إن الواردات التى تم الإعلان عنها ستكون "حلا مؤقتا"، وأبرمت الفلبين مؤخرا اتفاقية ثنائية مع الصين لزيادة التعاون الزراعى والتجارى، وليس من الواضح ما إذا كانت واردات البصل ستكون جزءًا من هذا التعاون.