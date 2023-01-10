كتبت نهير عبد النبى

ينمو جميع الأطفال بمعدلات مختلفة بعضهم يتحدث مبكرًا والبعض يبدأ فى التحدث بعد ذلك بقليل، لكن التأخير يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على أن طفلك يحتاج إلى دعم إضافى، يمكن أن يساعد فى فهم كيفية اكتشاف التأخيرات والأسباب المختلفة .

وحسب ما ذكره موقع parents يكون لدى معظم الأطفال نحو 50 كلمة عندما يبلغون من العمر عامين ونصف، ربما بدأوا فى استخدام جمل من كلمتين فى سن الثالثة، ويمكن أن يكون لدى الأطفال نحو 200 كلمة أو أكثر، وقد يعانى طفلك من تأخر فى الكلام إذا كان فى الثالثة.



أعراض تأخر الكلام عند الأطفال - يصعب فهمهم.

- لا يسألون عن الأشياء بالاسم.

- يتعلمون الكلمات لكن لا يتذكرونها.

- لديهم كلمات أقل مما قد تتوقعه.



الأسباب المحتملة لتأخر الكلام عند الأطفال

- مشاكل فى الفم.. قد يعانى طفلك من التصاق اللسان أو مشاكل فى فمه أو لسانه أو حلقه، وقد يؤثر ذلك على قدرتهم على إصدار أصوات معينة، مثل d و l و r و s و t و z و "th".

- قلة التحفيز والتفاعل، يحدث هذا عندما لا يكون الطفل حوله الكثير من المحادثات أو لم يتحدث أحد معه يمكن أن يؤثر عدم وجود هذا على مهاراتهم فى هذا المجال.

- اضطراب الكلام أو اللغة، قد يكون هذا تأخير في النمو أو تعذر الأداء النطقي، ما يجعل من الصعب تكوين الأصوات بالترتيب الصحيح.

- فقدان السمع.

- توحد، يعد تأخير الكلام أو عدم الكلام من المؤشرات المبكرة الشائعة سيظهر هذا عادةً جنبًا إلى جنب مع علامات أخرى مثل صعوبة التفاعل الاجتماعى.

- اضطراب عصبى، يمكن أن يشمل ذلك الحثل العضلى أو الشلل الدماغى أو إصابة الدماغ.

- لا يعنى التأخير فى الكلام دائمًا أن طفلك يعانى من أحد الشروط المذكورة أعلاه، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة طفلك على المهارات اللغوية فى المنزل.