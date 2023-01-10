اكتشاف مكون خلوي جديد ذى أهمية لحاسة الشم

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف باحثون في جامعة أوميو مكونًا خلويًا غير معروف سابقًا، داخل الخلايا العصبية التي نستخدمها لإدراك الرائحة، و قد يكون لهذا الاكتشاف آثار لإجراء مزيد من الأبحاث حول ضعف حاسة الشم ، وهو أحد الأعراض الشائعة لـ كورونا 19 ، نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications .

ويقول ستافان بوم ، الأستاذ بقسم البيولوجيا الجزيئية في جامعة أوميا، إن الشرط الأساسي لإيجاد علاج لضعف حاسة الشم هو أولاً فهم كيفية عمل حاسة الشم، ما اكتشفه الباحثون هو ما يسمى بالعضية داخل الخلايا العصبية ، والتي لم يتم ملاحظتها من قبل، وأطلق الباحثون على العضية المكتشفة اسم transducosome متعدد الحبيبات، و أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا بفضل البنية التحتية الفريدة للفحص المجهري بجامعة Umeå.

والعضيات هي "محطات عمل" مميزة داخل الخلايا يمكن مقارنتها بأعضاء الجسم المختلفة ، أي أن للعضيات المختلفة وظائف مختلفة في الخلية، و معظم العضيات شائعة في أنواع مختلفة من الخلايا ، ولكن هناك أيضًا عضيات ذات وظائف محددة تحدث فقط في أنواع خلايا معينة، و الخلايا العصبية الشمية لها نتوءات طويلة ، أو أهداب ، تبرز في تجويف الأنف وتحتوي على البروتينات التي تربط المواد ذات الرائحة ، وبالتالي تبدأ نبضات الأعصاب في الدماغ، و يُطلق على تحويل الرائحة إلى نبضات عصبية اسم التحويل والعضية المكتشفة حديثًا تحتوي فقط على بروتينات التنبيغ.

ويتمثل دور transductosome في تخزين بروتينات التنبيه والحفاظ عليها منفصلة عن بعضها البعض حتى يتم الاحتياج إليها. عند التنبيه الشمي ، يتمزق الغشاء الخارجي للعضية ، ويطلق بروتينات التنبيغ حتى تتمكن من الوصول إلى أهداب الخلايا العصبية ، ويتم إدراك الرائحة.

واكتشف الباحثون أيضًا أن transductosome يحمل بروتينًا يسمى Retinitis pigmentosa 2، RP2 ، المعروف أيضًا بقدرته على تنظيم التنبيغ في الخلايا المستقبلة للضوء في العين. إذا تم تحور جين RP2 ، يمكن أن يتسبب في نوع مختلف من مرض التهاب الشبكية الصباغي الذي يضر بالخلايا الحساسة للضوء في العين.

ويقول ستافان بوم، أن السؤال المطروح لمزيد من البحث هو ما إذا كان للمحول الدوراني دور في الرؤية وما إذا كان موجودًا في الخلايا العصبية في الدماغ التي يتم تنشيطها بواسطة الناقلات العصبية وليس الضوء والرائحة. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون الاكتشاف أكثر أهمية".

تم اكتشاف الجسيم الجيني عندما استخدم الباحث ديفندرا كومار موريا تقنية جديدة تسمى الفحص المجهري المترابط. تجمع هذه التقنية بين الفحص المجهري الإلكتروني والمجهر متحد البؤر بحيث يمكن تصوير الهياكل الداخلية للخلية وموقع البروتينات المختلفة في وقت واحد. كان من العوامل الحاسمة في هذا الاكتشاف تطوير طريقة Devendra ، والتي مكنت من استخدام التقنية لتحليل الخلايا العصبية السليمة في أقسام الأنسجة.