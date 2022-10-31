استخدام الثلج أبرزها.. نصائح تخلصك من التوتر والقلق وألم الجسم

في بعض الأحيان نحتاج راحة من التوتر والألم، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “brightside”، أبرز وأهم النصائح التي يمكنك القيام بها وتخلصك من هذه المشاعر السلبية في أقل من 5 دقائق، ومنها:
استخدام الثلج أبرزها.. نصائح تخلصك من التوتر والقلق وألم الجسمالإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:00 ص
التخلص من التوتر والألم
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