اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز داخل شقة بأوسيم

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:35 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز داخل شقة بأوسيم اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز  داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق وانتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.
 
 

 


تسرب غاز

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سيارات الاسعاف

اوسيم

حريق شقه بالمنيا



الموضوعات المتعلقة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الإثنين، 09 يناير 2023 08:03 م

"المرور" بتصدى لموجة تقلبات الطقس "الشبورة والأمطار"بالطرق القريبة من الزراعات والمسطحات.. نشر سيارات إغاثة على المحاور منعا للحوادث.. تحذيرات من القيادة المتهورة حال انعدام الرؤية.. وتمركز الخدمات المرورية

الإثنين، 09 يناير 2023 07:52 م

حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

الإثنين، 09 يناير 2023 08:07 م

تعرف على طرق الوقاية من اندلاع حرائق الدفايات الكهربائية بالشقق السكنية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة