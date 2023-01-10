إدارة مطار تامبا بفلوريدا تعثر على ثعبان ضخم داخل حقيبة امرأة

كتب خالد إبراهيم

دائما ما تمتلئ المطارات بالمشاهد الغريبة، التى ربما لا تتناسب مع المكان نفسه، فلا يزال اكتشاف إدارة أمن المواصلات "TSA" بالولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة من الحيوانات الغريبة داخل الأمتعة المحمولة باليد فى مطارات أمريكا، مستمرا، لكن هذه المرة الأمر مختلف حيث اكتشف موظفو الإدارة ثعبانًا طوله 4 أقدام.



الثعبان

مطارتامبا الدولى

وذكرت إدارة أمن المواصلات تفاصيل الحادث الذى حصل فى مطار تامبا الدولى فى ولاية فلوريدا عبر تغريدة نشرتها على "تويتر" الجمعة الماضية، حيث وقع الحادث فى 15 ديسمبر الماضى بحسب ما ذكرته المتحدّثة باسم إدارة أمن المواصلات، ليزا فاربستين، لـCNN.

ثعبان ضخم

وقالت فاربستين أن "إدارة أمن المواصلات أبلغت شركة الطّيران بشأن إصدار تذكرة للمرأة التى تمتلك الحقيبة المحمولة باليد للسّفر، وأن شركة الطّيران لم تسمح بوجود الثّعبان على متن الطّائرة".ويُعتبر ثعبان "الأصلة العاصرة" أو ما يعرف بالانجليزية Boa constrictors من الثعابين غير السّامة، وتقتل فرائسها عبر الضغط عليها بين براثنها وبقوّة، وتنتشر بين شمال المكسيك والأرجنتين، وهو نطاقها الطبيعى، ولم يكن الثعبان مصدر القلق الوحيد من مملكة الحيوانات مؤخرًا.

قطة وكلب

ومؤخرا، عثرت إدارة أمن المواصلات على قطّة تُدعى "سميلز" داخل حقيبة محمولة باليد فى مطار "جون إف كينيدى" الدّولى بنيويورك، وذكر الشخص الذى يمتلك الحقيبة أن القطّة لم تكن له، ولكنّها جاءت من منزله، كذلك وجد عملاء إدارة أمن المواصلات كلبًا داخل حقيبة محمولة باليد فى "مطار مقاطعة داين الإقليمى" بويسكونسن.

نصائح اصطحاب الحيوانات

وأوصت إدارة أمن المواصلات بإزالة الحيوانات من الحقائب المحمولة باليد، والنّاقلات الفارغة التى تُرسل عبر جهاز الفحص، وفى حال الرغبة في السفر مع الحيوانات الأليفة حيوانك الأليف الصغير المسموح به داخل مقصورة الطّائرة، فهناك نصائح إدارة أمن المواصلات للقيام بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية عبر موقعها الرسمى.