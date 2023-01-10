إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالاتجار فى العملة بالدقهلية بكفالة 4 ملايين جنيه

تعود الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، بضبط "أحمد. ع. م. ال" 73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و 150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري، وذلك من خلال الاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.