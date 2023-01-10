أمين عام اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار الدواجن خلال 3 أشهر

إبراهيم حسان

زفّ الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين، بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات الضرورية لتوفيرها في الأسواق.

وقال عز، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، إنه تم الإفراج عن فول صويا بـ 49.5 مليون دولار، و14 مليون دولار للذرة، وقمح إضافي بـ 13 مليون دولار، ولحوم مجمدة بـ 1.7 مليون دولار، و6 مليون للألبان.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الإفراج عن زبدة الكاكاو لصناعة الأجبان بقيمة 6 مليون دولار، وزيت نخيل بحوالي 50 مليون دولار، و105 ملاين دولار لمستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك أولوية في الإفراجات من الموانئ للغذاء والدواء، وشهر ديسمبر شهد الإفراج عن سلع غذائية وغيرها بقيمة 6.8 مليار دولار.

وأوضح أن السوق السوداء يشهد عرضًا وحالة اختلاف على طلب الدولار؛ نتيجة زيادة العرض والطلب، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على شراء شهادات الـ25% جاء نتيجة ثقة المواطنين في الدولة؛ وبعض الأشخاص باعوا الذهب لشراء هذه الشهادات.

وأكد الدكتور علاء عز، أن كم الإفراجات عن الأعلاف سيؤثر بالإيجاب على أسعار الدواجن بعد انتهاء دورتها الإنتاجية (خلال 3 أشهر)، مؤكدًا وجود دواجن مجمدة متاحة داخل المجتمعات الاستهلاكية بأسعار متدنية؛ وهي إحدى آليات الدولة التي تدخلت بها؛ بعد حدوث زيادة غير مُبرّرة في أسعار الدواجن.

ولفت إلى أن منتجي الدواجن أكدوا أنهم يبيعون طبق البيض في المزارع بـ 60 جنيهًا فقط؛ مبدين اندهاشهم من وصوله للمواطن لأسعار مُرتفعة.