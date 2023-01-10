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أكاديمية البحث العلمى تعلن أجندة معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:24 ص
أكاديمية البحث العلمى تعلن أجندة معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023 أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى أجندة المعرض والذي يشتمل هذا العام على أكثر من 11 جناح متخصص وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية،التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاءالاصطناعى وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية،الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم.

وأضاف البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى، أنه بالإضافة إلي الأجنحة المتخصصة الموضحة أعلاه تم تخصيص عدد من أجنحةالعرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.

كما أوضحت إدارة المعرض أنه سيتم تنفيذ عدد كبيرمن المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر وهى اليوم الوطني للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، الشراكةمع الاتحاد الأوروبى- دبلوماسية العلوم فى عالم متغير، ودعى البيان المهتمين منأعضاء هيئات البحوث والتدريس والمبتكرين والمخترعين والعلماءوالخبراء ورواد الأعمال والشركات والبنوك والجامعات والمراكز البحثية والإعلام العلمى ومديري الحاضنات وأودية العلوم والمسرعات والجهات المانحة الراغبين فى المشاركة فى المعرضأو أحد الفعاليات المصاحبة زيارة موقع الأكاديمة www.asrt.sci.eg  .

والجديربالذكر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار تنظمه أكاديمية البحث العلميوالتكنولوجيا منذ عام 2014 تحت الرعاية الكريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، والذىسيُعقد هذا العام في الفترة من 13 وحتى 14 فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية وضيف شرف هذه النسخة هو دولة البرتغال.


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