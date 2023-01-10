أسعار مخفضة فى "أهلا رمضان".. اعرف خريطة المعارض وتشترى احتياجاتك منين (إنفوجراف)

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان بمحافظات الاقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية , كما تم انتهاء الاستعدادت لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والاسماعيلية والفيوم وأسيوط وجاري الترتيب في سائر المحافظات ليتم افتتاحها تباعا ذلك بالاضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين و التجارة الداخلية و منافذ جمعيتي و المافذ التابعة للشرطة و القوات المسلحة , ‏كما سيتم انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



معرض أهلا رمضان

الفروع المُحددة.. بدأ تشغيل بعضها وتتوالى تباعا

القاهرة

السيدة زينب: امتداد شارع السد - ميدان زينهم - منطقة المواردى

مصر القديمة: أثر النبى - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة

المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى - بجوار مساكن الزلزال

الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن - الأباجية - أسفل كوبرى الحضارات



معرض أهلا رمضان (2)

التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم

طرة: مدخل شق الثعبان بطريق الأوتوستراد - شارع مصر حلوان الزراعى فى طرة الأسمنت - شارع معهد أمناء الشرطة

المعصرة: شارع العروبة - شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر - أمام محطة مترو المعصرة

البساتين: شارع البساتين أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبى - منطقة بير أم سلطان

دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف

15 مايو: أمام مبنى الحى

المعادى: ميدان العرب



معرض أهلا رمضان

** الجيزة

الملك فيصل - أرض اللواء – المنيب - ترعة المنصورية

** الإسكندرية

الأزاريطة – العطارين – الجمرك - المنشية

الشرقية

الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة

المنوفية

مسجد سيدى خميس غرب شبين الكوم

القليوبية

بنها - حى غرب شبرا – قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح

كفر الشيخ

الحامول - بلطيم



معرض أهلا رمضان

الفيوم

أمام نادى شبان المسلمين

بنى سويف

منتزه النصر - الفشن - الواسطى

سوهاج

بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج – معرض فى مركز

المنيا

شارع العرفان بمركز ملوى - مركز أبو قرقاص - شارع العباسيرى