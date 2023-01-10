اليوم السابع
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أسعار مخفضة فى "أهلا رمضان".. اعرف خريطة المعارض وتشترى احتياجاتك منين (إنفوجراف)

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:16 م
أسعار مخفضة فى "أهلا رمضان".. اعرف خريطة المعارض وتشترى احتياجاتك منين (إنفوجراف) معارض أهلا رمضان في المحافظات

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان بمحافظات الاقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية  , كما تم انتهاء الاستعدادت لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والاسماعيلية والفيوم وأسيوط وجاري الترتيب في سائر المحافظات ليتم افتتاحها تباعا ذلك بالاضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين و التجارة الداخلية  و منافذ جمعيتي و المافذ التابعة للشرطة و القوات المسلحة , ‏كما سيتم انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض أهلا رمضان (1)
معرض أهلا رمضان 

الفروع المُحددة.. بدأ تشغيل بعضها وتتوالى تباعا

القاهرة

السيدة زينب: امتداد شارع السد - ميدان زينهم - منطقة المواردى

مصر القديمة: أثر النبى - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة

المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى - بجوار مساكن الزلزال 

الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن - الأباجية - أسفل كوبرى الحضارات

معرض أهلا رمضان (2)
معرض أهلا رمضان (2)

التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم

طرة: مدخل شق الثعبان بطريق الأوتوستراد - شارع مصر حلوان الزراعى فى طرة الأسمنت - شارع معهد أمناء الشرطة

المعصرة: شارع العروبة - شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر - أمام محطة مترو المعصرة

البساتين: شارع البساتين أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبى - منطقة بير أم سلطان

دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف

15 مايو: أمام مبنى الحى

المعادى: ميدان العرب

 

معرض أهلا رمضان (3)
معرض أهلا رمضان 

** الجيزة

الملك فيصل - أرض اللواء – المنيب - ترعة المنصورية

** الإسكندرية

الأزاريطة – العطارين – الجمرك - المنشية

الشرقية

الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة

المنوفية

مسجد سيدى خميس غرب شبين الكوم

القليوبية

بنها - حى غرب شبرا – قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح

كفر الشيخ

الحامول - بلطيم

معرض أهلا رمضان (4)
معرض أهلا رمضان 

الفيوم

أمام نادى شبان المسلمين

بنى سويف

منتزه النصر - الفشن - الواسطى

سوهاج

بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج – معرض فى مركز

المنيا

شارع العرفان بمركز ملوى - مركز أبو قرقاص -  شارع العباسيرى

 


اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

فروع اهلا رمضان



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