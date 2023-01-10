أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات ، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 710.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.85%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 30.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 169.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 15462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2700 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 18791 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 6352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تسوية وثائق

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.7 مليون وثيقة بدلًا من 2.69 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 300 ألف سهم، 230 ألف سهم، 245 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2.1 مليون سهم، 2675 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك المصري الخليجي، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 5121 سهم، 154 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 2880 سهم، 268.1 ألف سهم، 207 ألف سهم، 500 سهم، 87 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 14561 سهم، 2300 سهم، 95 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

باكين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شراء المساهم شركة إيه أم أن للاستثمار الصناعي عدد 160.2 ألف سهم بسعر 28.99 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.937% إلى 10.604%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.