8 قوافل علاجية ومعارض ملابس وأثاث وخدمات طبية لغير القادرين بمحافظة المنوفية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية خلال شهر ديسمبر 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على مئات المرضى غير القادرين بالتعاون مع مستشفى شبين الكوم الجامعى، فضلًا عن تقديم 60 خدمة طبية من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية، بالإضافة إلى تنظيم 4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية وتوزيع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المنوفية.

وأعلن أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، انها اختتمت عام 2022 بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى شبين الجامعى محافظة المنوفية استهدفت توقيع الكشف الطبى على المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة المنوفية.

وأوضح فوزى أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر ديسمبر نظمت 4 قوافل علاجية حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتا إلى السعى من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالى فى المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبى وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة المنوفية ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على مايقرب من 59 ألف مريض، وإجراء 12,459عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 10,962 نظارة طبية لغير القادرين.