تضامن المنوفية: إجراء 28 عملية جراحية بالمجان لغير القادرين

المنوفية - محمد فتحى

أجرت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة إمام فوزى، 28 عملية جراحية، من بينها عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، ضمن قوائم انتظار العمليات الجراحية وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التتموى.

وأكد أمام فوزى، وكيل مدير التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن العمليات تمت ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المنوفية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم .

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانا.