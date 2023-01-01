‬وزير قطاع الأعمال يوجه بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع الشركات

كتب عبد الحليم سالم

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، بزيارة مفاجئة إلى شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية.

وتفقد الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم ،قطاعات الإنتاج بالشركة، ومنها قطاع درفلة وإنتاج الألومنيوم، وتابع مراحل العملية الإنتاجية بداية من وصول الخام إلى أفران الصهر وصولا إلى المنتج النهائي.

كما اجتمع بأطقم العمل المتواجدة بالشركة لاستعراض معدلات الانتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات.

وحرص المهندس محمود عصمت ، خلال الزيارة، على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة، وكذلك الموقف المالي للشركة، وإجراءات الأمن الصناعي.

ووجة المهندس عصمت بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق الأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.

جدير بالذكر أن شركة النحاس تعمل فى ثلاث معادن رئيسية هي: النحاس، الألومنيوم، الصلب.