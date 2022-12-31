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وزير قطاع الأعمال: إقالة مجلس إدارة راكتا بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم الصيانة

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:03 م
وزير قطاع الأعمال: إقالة مجلس إدارة راكتا بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم الصيانة وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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"عصمت": دراسة إحياء صناعة الورق بالشراكة مع مستثمر استراتيجي 

 
قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمحافظة الإسكندرية.
 
 أجرى المهندس محمود عصمت، جولة تفقدية داخل الشركة، وقام بمراجعة صيانة الماكينات وخطوط الانتاج، وذلك تمهيدا لإحياء صناعة الورق بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
وجه الوزير، على الفور، بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبانى وعدم انضباط أطقم أمن الشركة. 
 
ووجه الوزير بمراجعة موقف الشركة فنيا وماليا وإدارياً، وكذلك حصر المعدات وخطوط الإنتاج وإعداد تقرير فنى حول صلاحيتها للعمل، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى الوضع الراهن للشركة.
 

راكتا

قطاع الاعمال

صناعة الورق

محمود عصمت



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