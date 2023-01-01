‫تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية العام الجارى

كتبت ــ أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

1- بلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيره التي يواجهها العالم هذا العام.

2- الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج.

3-تم خلال هذا العام فتح 16 سوقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى اوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والاردن وباكستان واوزبكستان وجنوب أفريقيا، وجارى العمل علي استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدة في قارات اوروبا وأسيا وأفريقيا والأمريكيين.

4- تخطي عدد الأسواق الجديده التي قام الحجر الزراعي بفتحها ال 80 سوقا جديدا خلال الخمس سنوات الاخيره.

5- الحجر الزراعي قام خلال عام 2022 بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج من خلال لجان الحجر المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانىء الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية وموانئ الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم. بالإضافة إلي تطبيق كافة المعايير الدولية للصحة النباتية علي كافة الكيانات التصديرية، مما كان له بالغ الأثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.

6- مفتشي الحجر قاموا أيضا بالتفتيش والإشراف على جميع محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة الي اعتماد ما يزيد علي 3000 من المزارع والكيانات التصديرية ورفع احدثياتها وذلك في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية GPS.

7- تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية علي عملية الصادر والوارد .

8- تم الانتهاء من منظومة الواردات، وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها بكافة الموانئ المصرية.

9- تم أيضا الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين والشئون المالية والإدارية .

10- تم تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي و إنشاء 7 معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في الموانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا تجهيزها بأحدث الأجهزة لتحليل كافة الواردات الزراعية من اجل الحفاظ علي الثروة الزراعية للبلاد والنهوض بالمنظومة التصديرية وتقليص زمن الإجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في الموانئ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.