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الهجرة: إلغاء التصديقات الـ5 ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:00 ص
الهجرة: إلغاء التصديقات الـ5 ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندى
كتب محمود راغب

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أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندى، حرص الحكومة على تذليل أى عقبات تواجه المصريين بالخارج، بشأن جلب سياراتهم ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستجابة لمطالبهم من خلال تيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات الخاصة بالمبادرة.

وأشارت الوزيرة -وفق بيان اليوم- إلى أنه من ضمن تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، تيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

وهنأت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.

وفى سياق متصل، أهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح النسخة التاسعة والأربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، بجامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مثمنة جهود الدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ونائب رئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، المشرف على تنظيم المؤتمر، خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى 29 ديسمبر 2022.

وفي بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية تُولي اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج، الأمر الذي تمثل في تكليف القيادة السياسية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج منذ عام 2015 بالعمل على رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتوفير كافة المساعدات الممكنة لهم وحل المشكلات التى تواجههم وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن، بالإضافة الى تعزيز ارتباط هؤلاء المصريين وأبنائهم بالوطن وإدماجهم فى جهود التنمية بالبلاد لتحقيق الاستفادة القصوي من خبراتهم في شتى المجالات.

الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

المصريين فى الخارج

إعفاءات جمارك السيارات



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