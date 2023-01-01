مصرع شخص وإصابة زوجته في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقي شخص مصرعه، وأصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا محلة منوف.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع قائد المركبة وإصابة زوجته باصابات متفرقة تم رفع آثار الحادث والتحفظ الجثة للمشرحة ونقل المصابة للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي حادث آخر شهدت قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية العثور على جثة لمواطن يبلغ من العمر 50 عاما في مياه الهاويس، وتم إخطار الشرطة بالواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا إخطارا بالعثور على جثة لشخص طافيه على مياه الهاويس، بقرية محلة ابو على.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة وعثر على متعلقاته الشخصية وتبين أنه يدعي "احمد.ع"50 سنه ومقيم بدائرة قسم أول المحلة. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد أصيب 5 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع عربة كارو علي كوبرى شبراقاص التابع لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية بلاغا بوقوع حادث تصادم على كوبري شبرا قاص مركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو، واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باصابات متفرقة تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.