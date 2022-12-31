مصرع شاب وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول "خالد ش أ" 35 عاما مقيم أولاد موسى، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

فيما وصل " رمضان ح ع" 32 عاما مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"حمدى ع م" 35 عاما مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان أولاد موسى، وتم تقديم الخدمات والإسعافات الأولية.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق "أبو كبير- فاقوس" مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما وقع حادث تصادم ثانى، بطريق " بلبيس- العاشر" إثر انقلاب سيارة مكروباص، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات.