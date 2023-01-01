مسار العائلة المقدسة.. تعرف على أهم افتتاحات مشروعات الآثار والمتاحف خلال 2022

كتب محمد أسعد

• 14 مارس 2022: افتتاح جزئي لمشروع تطوير حصن بابليون بمصر القديمة ) جزء الحصن الواقع في جهة بوابة المتحف القبطي).

أبريل 2022: نقل مشهد آل طبا طبا بعد ترميمه إلى موقعه الجديد بالقرب من المتحف القومي للحضارة المصرية.

‎18 أبريل 2022: افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

أبريل 2022: افتتاح مشروع ترميم جامع عبد الله عاصى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

14 مايو 2022: الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية المسجلة كمنطقة تراث عالمي منذ عام 1979 وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 2002، وجاري التنسيق مع منظمة اليونسكو لرفعه من القائمة.

28 مايو 2022: افتتاح المحطة الرابعة من مشروع تطوير "مسار العائلة المقدسة" التي شملت أديرة وادي النطرون بالبحيرة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

‎26 يوليو 2022: افتتاح المحطة الخامسة من مشروع تطوير "مسار العائلة المقدسة" التي شملت دير جبل الطير بسمالوط بالمنيا، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

‎17 سبتمبر 2022: افتتاح مشروع ترميم وتطوير شجرة السيدة العذراء مريم بالمطرية والمنطقة المحيطة بها، وهي إحدى نقاط "مسار رحلة العائلة المقدسة".

‎17 سبتمبر 2022: افتتاح مشروع تطوير زاوية حسن الرومي بمنطقة الخليفة.