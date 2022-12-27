التنمية المحلية: افتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة بدير العذراء بأسيوط قريبا

كتب على عبد الرحمن

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة فى مصر وتنمية الصعيد حفاظًا على الإرث الإنسانى لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأعمال التى تمت ضمن خطة المحافظة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية) وذلك نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر والذى يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة فى العالم ويصل طوله 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذى يقع بالجبل الغربى حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هى دير المحرق الذى يقع فى مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهى أطول فترة قضتها العائلة فى مكان خلال رحلتها كما أن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهى الأقدم فى العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من جميع دول العالم.

وأشاد المحافظ – خلال اللقاء - بنجاح مصر فى تسجيل الاحتفالات المرتبطة بـ "رحلة العائلة المقدسة"، فى مصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية فى منظمة الـ "يونسكو" وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافى غير المادى خلال دورتها السابعة عشرة التى اقيمت فى العاصمة المغربية الرباط بعد أن حشدت مصر تأييدًا واسعًا وصل إلى حد الإجماع.

واستعرض المحافظ الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وقرب انتهاء أعمال التطوير بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و"الدير المحرق بالقوصية" وسيكون لهما عائد سياحى واقتصادى كبير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لنهو أعمال التطوير بالجودة المطلوبة لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت طريق دير درنكة ومدخل دير العذراء مريم بدير درنكة والتى تضمنت رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضارى وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالى وحضارى فضلا عن أعمال التطوير التى تمت بقنطرة جسر الجبل الأثرية والتى تربط بين حى غرب مدينة أسيوط والطريق السياحى المؤدى لدير درنكة بمركز أسيوط حيث تم الانتهاء من تطوير القنطرة وانشاء سور من الجانبين وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكل جمالى بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية وتشجير المنطقة المحيطة كما شملت أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدى إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتشمل الأعمال الحالية إنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى فضلًا عن اللوحات الارشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة ارشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير والتى تم انشائها وفقًا لشكل جمالى وحضارى مميز وتابع أعمال تركيب الأعمدة والإضاءة ودهان الأسوار والبلدورات وتخطيط الشوارع المؤدية للدير.

وتفقد وفد وزارة التنمية المحلية يرافقه سكرتير عاما المحافظة والسكرتير العام المساعد أعمال التطوير بمركزى أسيوط والقوصية ورصد الملاحظات التى يجرى تلافيها لسرعة نهو الأعمال فى التطوير وجاهزيته للافتتاح قريبًا.

ويعتبر دير السيدة العذراء "المحرق" من أهم المزارات الدينية فى أسيوط والذى يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط فى الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية فى مصر بل والعالم ويضم الدير "المحرق" ثان أقدم كنيسة فى العالم بعد كنيسة بيت لحم فى فلسطين ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.