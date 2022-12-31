محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأبناء الشهداء بمناسبة العام الجديد.. صور

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أنه تم تسليم الدراجات فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية الرياضية بالعريش، بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وسالم العكش عضو مجلس الشيوخ والعميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ .

قال محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية وافقت على منح أبناء الشهداء لهذه الدراجات تكريما لهم، مشيرا إلى أن الحفل الذى أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية، لتكريم ذوى الهمم، يؤكد حرص القيادة السياسية على تكريم كافة الفئات في المجتمع، ومنوها إلى دور أسر الشهداء والمصابين في دعم الأسر .

وهنأ محافظ شمال سيناء كافة أبناء سيناء والشعب المصرى بالعام الجديد وما يحمله من افراجات جديدة لأبناء شمال سيناء، مجددا اعلانه انه تم فتح جميع الطرق وازالة المتاريس والسدادات والأكمنة الأمنية من الشوارع والميادين، ومحذرا الجميع باتخاذ الحيطة والحذر من الخلايا النائمة والانتباه جيدا لكل الأمور على أرض المحافظة .

ومن جانبه أوضح إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم توزيع عدد 40 دراجة على أبناء الشهداء ، وهى من دراجات المرحلة الثانية لمبادرة " دراجتك .. صحتك "، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30 % على الأقل .



محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأبناء الشهداء (1)



محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأبناء الشهداء (2)



محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأبناء الشهداء (3)



محافظ شمال سيناء يسلم 40 دراجة لأبناء الشهداء (4)