محافظ سوهاج يستقبل وزير الرى لتفقد عدد من المشروعات القومية

سوهاج محمود مقبول

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد عدد من مشروعات الرى بالمحافظة.

وتأتي زيارة وزير الموارد المائية والرى؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات وفى مقدمتها المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، كما تشمل زيارة الوزير تفقد قناطر نجع حمادى.

ورحب "الفقي" بوزير الموارد المائية والرى على أرض سوهاج، مؤكدا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات، يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام والتواصل المستمر مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها لخدمة أهالي سوهاج.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد أعلن عن الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و 663 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و 307 متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

وأوضح محافظ سوهاج أنه جاري العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو و 644متر، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق .



المحافظ-مع-وزير-الرى-بالمطار



المحافظ-ووزير-الرى-بصالة-كبار-الزوار--(1)



المحافظ-ووزير-الرى-بصالة-كبار-الزوار--(2)



وزير-الرى-بمطار-سوهاج



وزير-الرى-والمحافظ--(1)