محافظة سوهاج تنافس بـ17 مشروعا في تصفيات مسابقة "آيسف" العالمية

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، انطلاق المعرض المحلي للعلوم والهندسة، والذى أقيم على مدار 3 أيام اليوم الأول كان لوضع التصميمات الحاصة بالطلاب الباحثين واليوم الثانى للتقييم من قبل أساتذة متخصصين في كافة المجالات بجميع التخصصات واليوم الثالث كان لإعلان النتيجة وتكريم الفائزين ذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وعدد من القيادات التعليمية، والطلاب المشاركين بالمعرض للتصعيد للتصفية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أهمية المعرض والمشروعات التكنولوجية والابتكارات التي قدمها الطلاب، مؤكدا على أهمية المعرض في الإعداد الجيد لأبنائنا الطلاب وتشجيعهم للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة " آيسف "، والذي يعد واحد من أكبر المعارض على مستوى العالم التي تهتم بالمشروعات العلمية للطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي، لافتا إلى اهمية تعزيز ثقة الطلاب في أنفسهم وقدرتهم على تحيل الأفكار والابتكارات لواقع ملموس بجانب نشر ثقافة البحث العلمي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعرض المحلي يعد بوابة الطلاب المتميزين للمشاركة في المعرض الدولي " آيسف " للعلوم والهندسة، والذي سيقام في مايو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمنح الفرصة لـ 1700 طالبًا وطالبة من أكثر من 70 دولة لعرض أبحاثهم العلمية والتنافس للفوز بجوائز المسابقة البالغ قيمتها 5 مليون دولار.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المعرض يأتي عقب تنفيذ 19 ورشة عمل للمعلمين والطلاب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، أسفرت عن مشاركة الطلاب بمشروعاتهم العلمية وتم تقييمها بمساعدة أساتذة من كلية العلوم وكلية التربية وموجهي عموم مواد " الحاسب الآلي، والعلوم، والرياضيات، وعلم النفس".

ومن جانبها قالت ميرفت درويش مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم أن المعرض يلتقى حيث يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات الفائزين في التصفيات المؤهلة في المرحلة الإعدادية والثانوية من سن 14 إلى 18 سنة من مختلف دول العالم، وأن المسابقة تقام في مجالين أساسيين هما " البحث العلمي، والتصميم الهندسي"، حيث تشارك وزارة التربية والتعليم في المسابقة من خلال التصفيات بين طلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاص والمدارس الدولية ومدارس التعليم الفني.

ومن جانبهم قال محمود عشرى رئيس قسم الموهبين والتعلم الذكى ورحاب مرتجى مسؤل الموهبين ومشيره أحمد راجى مسئول التعلم الذكى بإدارة طهطا التعليمية أن المسابقة جاءت بالتعاون مع التطوير التكنولوجي أميل عوض مدير إدارة التطوير التكنولوجي وعادل حسن منسق أيسف أقيمت وتضمن المعرض 80 مشروعا من الإدارات التعليمية ومن ضمن التي شاركت 12 مشروعا من إدارة طهطا التعليمية ضمت مشروع " لا مزيد من الحوادث للقطارات" للطالب زياد محمد سعيد مدرسة الأمل للصم بطهطا، ومشروع لنستعد للهجوم" للطالب سيف أيمن فهيم، ومشروع زراعة الفضاء" للطالب محمود على بخيت، ومشروع الطالبان يوسف محمد عبدالرحيم ويوسف أحمد عبدالرحمن " الزراعة الذكية" ومشروع " إتزان أكثر نتائج أفضل" للطالب كيفين أمجد نعمت الله، ومشروع " المؤقت المدرسى" للطالب محمد محمود عشرى" ومشروع " طاقة مهدرة" للطالب البراء هانى إبراهيم" ومشروع" الخلايا الكهروضوئية الحرارية" للطالب جورج هانى أبو الحسن.

وتم تصعيد الطالبة ملك محمود مقبول بمشروع " العنف الإفتراضى" والطالبة سحر أشرف محمدين بمشروع "الصور النمطية" والطالب محمد نصر الدين بمشروع " مشروع غازى صحى" والطالبان يوسف أبوالحسن عبدالمنعم عبدالرحمن محمد مصطفى بمشروع" المعمارية الفنية للتصفية والمنافسة على مستوى الجمهورية ممثلين عن إدارة طهطا التعليمية ومديرية التربية التعليم بمحافظة سوهاج.



الطالبات فى التكريم



الطالبات فى التكريم



الطالبة المشاركة توقوم بعرض المشروع



المشاركين بالمشروع



تقيم المشروعات بالمعرض



تقيم المشروعات بالمعرض



شهادات التكريم



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



صور تذكارية للطلاب والمشرفين بعد إنتهاء المعرض



طالب من الصم أثناء تكريمه



فريق الأشراف بإدارة طهطا مع الطالبات الفائزات



فريق الأشراف بإدارة طهطا مع الطالبات الفائزات



فريق الأشراف بإدارة طهطا مع الطالبات الفائزات



لجنة التحكيم والطلاب المكرمين والمشاركين بالمعرض



لجنة التحكيم والطلاب المكرمين والمشاركين بالمعرض