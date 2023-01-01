محافظ المنوفية يلتقي وفد قرية تلوانة للتبرع بأرض لإنشاء مستشفى يخدم أهالي الباجور

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد من أهالى قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور، يرغبون فى التبرع بقطعة أرض زراعية على مساحة (20) ألف م2 بما يعادل (5) أفدنة بجوار نزلة الطريق الإقليمى (سعد عطية ) لإقامة مستشفى تخدم أهالى مركز الباجور والطريق الإقليمى والقرى المجاورة بهدف توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك عقب لقائه بهم أمس خلال الجولة التفقدية لوزير الصحة والسكان لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المنشآت الطبية بمركز الباجور، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لإجراء معاينة ميدانية لقطعة الأرض على الطبيعة والعرض عليه تمهيداً لإدراجها ضمن خطة تنفيذ المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته وفخره بأبناء المحافظة وحرصهم على توفير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالى، مشيداً بدور المشاركات المجتمعية فى دعم جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.