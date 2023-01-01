محافظ المنوفية يلتقى عددا من الحالات الإنسانية والمرضية ويقرر صرف مساعدات مالية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية والمرضية بنواحى الباجور وشبين الكوم والشهداء، وذلك عقب لقائهم أمس بجولة وزير الصحة والسكان للاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين، ومد يد العون لهم مراعاة لظروفهم الصحية والمرضية.

وفى هذا الإطار التقى محافظ المنوفية بحالة إنسانية بناحية الشهداء يعانى من إعاقة حركية وليس لديه مصدر دخل، وأخرى بناحية شبين الكوم لديها اثنين من الأبناء أحدهما من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا مواطن بناحية الباجور متزوج وليس لديه مصدر رزق، وعلى الفور قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية لتلك الحالات لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وذلك انطلاقا من حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة طلب مواطن بناحية بشتامى مركز الشهداء بشأن استخراج ترخيص بناء لمنزله المتهالك من الأمطار والسيول مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وكذا شكوى مواطنة بناحية قويسنا تتضرر من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والعرض عليه فورا لاتخاذ الازم.