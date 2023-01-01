محافظ الفيوم يلتقي معتمري بيت الله الحرام من ذوى الهمم ويقدم لهم التهنئة

الفيوم رباب الجالي

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة لعدد من معتمري بيت الله الحرام من ذوى الهمم، الحاصلين علي تأشيرات العمرة من الجمعية الشرعية لرعاية العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، داعياً لهم الله عز وجل بأن تكون عمرة متقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمعتمرين بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والهندس عبدالقادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالتواب أبوالنور أستاذ الصحة النفسية، والمهندس محمد عبدالرحمن صميدة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لرعاية العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالفيوم.

وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم، التهنئة للمعتمرين من ذوى الهمم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأهم لاختيارهم لزيارة بيت الله الحرام وقضاء مناسك العمرة، معرباً عن بالغ سعادته لتواجده بينهم، مشيراً بأنها ستكون بداية عام جديد لهم، وهم على أطهر بقعة من بقاع الأرض، وطالبهم بأن يكونوا سفراء متميزين لمصرنا الغالية طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي السعودية المقدسة، وأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة حتى نهاية الرحلة ويعودوا إلي أرض الوطن بسلامة الله.

كما قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيرى، متمنياً لهم أن تكون عمرة متقبلة وأن يعودوا سالمين إلى أرض الوطن، مغفوراً لهم، مطالباً المعتمرين بالدعاء لمصرنا الغالية، والعمل على استغلال القيم الروحية فى آداء المناسك، فهم ضيوف الرحمن زوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد محافظ الفيوم، دعم المحافظة لجميع مؤسسات المجتمع المدنى، التى تعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية، والتى تسعى جاهدة لتوفير الخدمات لذوى الهمم، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود، للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتوفير الرعاية اللازمة لهم لآداء مناسكهم فى يسر.

فيما أعرب معتمري بيت الله الحرام من ذوى الهمم، عن بالغ سعادتهم للقاء محافظ الفيوم وحرصه على توديعهم قبل السفر إلي الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعبارات يملؤها الحب الصادق، كما قدموا الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل الخيري الطيب، وتقديم الشكر للسفارة السعودية بمصر على التعاون الايجابى فى تقديم التسهيلات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وفي ختام اللقاء سلم مسئولو الجمعية الشرعية، تأشيرات العمرة وتذاكر السفر، للمعتمرين وسط فرحة عارمة انتابت كافة الحضور.