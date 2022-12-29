محافظ الفيوم يبحث مع رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية سبل التعاون

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمكتبه، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع فى البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ.



وأعرب محافظ الفيوم، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة السفيرة نائلة جبر لمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال فريق عمل وطنى من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، مثمنًا جهود القيادة السياسية التى تتسم بالرؤية الواضحة والجدارة فى حل المشكلات بشكل سريع، ومؤكدًا التزام المحافظة بدعم جهود المجتمع المدنى فى تحقيق خطط التنمية.



وأضاف، أن المحافظة تسعى للتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر، لتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تضع ضمن اهتمامتها توفير فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفنى لإعداد الخريجين تبعًا لاحتياجات سوق العمل، بعد توفير التدريب اللازم لهم، لافتًا إلى أن ذلك يعد رسالة إيجابية للمواطنين أن الحياة على أرض الوطن هى الأساس تحت مظلة شرعية، وأن من يحاول السفر للخارج يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية السليمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.



عقب ذلك، عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الشباب والرائدات الريفيات، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وذلك بحضور حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية، والشيخ يحيى محمد محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، والشباب والفتيات المستهدفين.