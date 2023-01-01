محافظ الغربية يزور عددا من الكنائس بزفتى لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم جولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى وذلك ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى.

تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتي، كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم ابوسفين ، كنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

وأشار المحافظ أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

كما أكد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي ، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.