محافظ الغربية يتابع حملات مراقبة الأسواق في حي ثان المحلة وبسيون.. صور

الغربيــــة عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم الزيادة في أسعارها.

وتابع محافظ الغربية قيام رئاسة حي ثان المحلة الكبرى تحت إشراف المحاسب سعد نصر رئيس الحي ،بحملة تفتيشية أسفرت عن تحرير (6) محاضر وهي عدد(3) محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 13 كيلو جرام ) ثلاثة محاضر أخرى لعرض لحوم مكشوفه، وتم استمرار الحملات التموينية للتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية.

وفي ذات السياق تابع رحمي قيام لجنة مراقبة الأسعار ببسيون تحت إشراف المحاسب إسلام النجار رئيس مجلس ومدينة بسيون، مع التأكد من وضع الأسعار على كافة السلع الغذائية وتوافرها بقرى الوحدة المحلية بأبو حمر وشارع عمر زعفان بمدينة بسيون، كما تم تحرير 5 محاضر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية.