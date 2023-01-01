محافظ الدقهلية يحيل 112 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 112 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بمراكز ومدن المنزلة ونبروه والمنصورة وميت غمر والمطرية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 25 محضر نقص وزن، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و8 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (80 شيكارة)، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و2 محضر تجميع بطاقات، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و1 محضر عدم وجود قائمة، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم نظافة أدوات، و37 محضر عدم توريد أرز شعير، و8محاضر عدم وجود شهادة، و2 محاضر عدم وجود فواتير و2 محضر سلع مجهولة المصدر، و6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار وقال انه تم التحفظ على 386 طن أرز شعير و10 طن اعلاف و5 طن مستلزمات دهانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية علي المحلات والاسواق بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لضبط الاسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع ووجود الاسعار علي السلع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

ففي مركز ومدينة دكرنس قال المحاسب سيد النخيلى، رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال اللجنة الخماسية لمتابعه اسعار السلع المعروضه للمواطنين، وتم تحرير 11 محضر بمخالفات متنوعة، واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس لسيد عبد السلام، رئيس المركز والمدينة انه تم تنفيذ حملة مكبرة ضمت البيئة ، والصحة ، والتموين ، والطب البيطرى استهدفت الحملة المطاعم والمحال التجارية و محلات الجزارة بالمنزلة، للتأكد والإطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة و الاسعار ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتم مراجعه رخص مزاولة النشاط و الاشتراطات الصحية اللازمة

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم، رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمدينة السنبلاوين.

للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.