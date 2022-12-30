محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية فى مراكز ومدن المحافظة‎‎.. صور

الدقهلية _محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات المقرر تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، في مراكز ومدن منية النصر والمطرية وبلقاس ونبروة.

وقال المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة منية النصر، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف بمدينة منية النصر، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية، موضحا أنه يتم استكمال رصف السكة الحديد الملغاه عرض 6 م وطول 750 م، وذلك في قرية ميت طاهر بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يتم استكمال اعمال رصف شارع مجمع مصالح المعهد الدينى عرض 6م وطول 550 م، في قرية ميت الخولى مؤمن بتكلفة قدرها 1.2 مليون جنيه، وكذا استكمال رصف شارع الجزار عرض 6م وطول 700 م بالدراكسه بتكلفة قدرها 1.3 مليون جنيه، وبذلك تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية ما قيمته 4 ملايين جنيه، مضيفا انه تتم متابعة الاعمال حتي الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة.

وقال محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رصف شارع المقابر بالمدينة، وذلك بمشاركة الجهود الذاتية، كما تم متابعة تنفيذ أعمال رصف شارع الجيش بالمدينة، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وقال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع داخل مدينة بلقاس ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، حيث بدأت أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بالشوارع تباعا، وتم إنهاء شارع أبوداود و شارع الشونة القديم وشارع الفاروق، واشار أن الشوارع التي يتم رصفها داخل مدينة بلقاس ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، شارع الفاروق وشارع الفراعنة وشارع الشونة القديم وشارع السنترال العمومى وشارع زيدان وشارع الشروق وشارع ابو داود واشار الي انه سيتم تنفيذ أعمال وضع الطبقه النهائية بجميع الشوارع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال الرصف الجاري تنفيذها في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية بشوارع مدينة نبروه، للتأكد من تمام تنفيذ العمال وفقا للخطة المقررة وطبقا للمواصفات المقررة والتأكيد علي اهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وإزالة المعوقات التي تعترض العمل لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وأكد "محافظ الدقهلية" علي ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة، والتأكيد علي اهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، عقد محافظ الدقهلية، عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، أكد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.