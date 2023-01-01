محافظ أسوان يطلق إشارة البدء لموسم عصير قصب السكر بمصانع كوم أمبو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أطلق أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم العصير لمحصول قصب السكر بمصانع سكر كوم أمبو وذلك بمرافقة المهندس سامى أحمد رئيس مصانع سكر كوم أمبو، بجانب قيادات الشركة.

وخلال فعاليات الافتتاح لموسم العصير قام اللواء أشرف عطية بتفقد مراحل إنتاج السكر بداية من عصارة 80 ، ثم الورشة الميكانيكية ، كما تفقد محطة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار ضمن الجهود المبذولة لتوليد الطاقة النظيفة ، فيما تفقد المحافظ عنبر تعبئة السكر وينتج ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر هذا الصرح الصناعى من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط ، والذى يقوم بعصير 2 مليون طن من قصب السكر يتم توريدهم من 18 ألف مزارع.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان وقيادات الشركة إلى مصنع الخشب الحبيبى والذى يقوم بإنتاج 50 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى زيارة المنشر الخاص بمخلفات قصب السكر " الباجاس " والذى يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الخشب.

وتفقد أشرف عطية مشروع إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بتكلفة 90 مليون جنيه ، وتقع على مساحة 2500 م2 ، وبطاقة 20 ألف م / ساعة تقريباً لتخدم حوالى 120 ألف نسمة بالأحياء السكنية والأنشطة التجارية بمدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى مساهمة إستخدام الغاز الطبيعى بمصانع السكر فى القضاء على ظاهرة الهفت والتلوث البيئى بدلاً من إستخدام المازوت ، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة المراجل البخارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

وأختتم عطية جولته التفقدية بزيارة محطة البحوث الزراعية التابعة لمصانع سكر كوم أمبو من أجل تحديث طرق زراعة قصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية مما يساهم فى تقليل الفاقد وتكلفة الطاقة المستخدمة.

وأشاد "عطية"، بقرار الحكومة برفع سعر الطن من 820 جنيه إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36 % دعماً من الدولة لمزارعى قصب السكر ، وهو الذى يساهم فى تحسين مستوى معيشة المزارعيين ، بجانب دعم التطوير الجارى فى زراعة هذا المحصول الهام.

وأثنى المحافظ، على الجهود المتميزة التى تبذلها إدارة مصانع سكر كوم أمبو فى الإرتقاء بالمنتجات المتنوعة المستخرجة من قصب السكر ، بجانب الإهتمام بإستكمال منظومة الإصحاح البيئى للمصنع ، مع الإلتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية ، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والإختناق المرورى سواء على طريق القاهرة / أسوان الزراعى أو بالطرق الجانبية.

وأوضح المهندس سامى أحمد، بأن خطة الإصحاح البيئي لمصانع سكر كوم أمبو تشمل تركيب عدد 2 مرجل بخارى بتكلفة 300 مليون جنيه ، بجانب تركيب فلتر لمصنع الخشب الحبيبى ، لافتاً إلى أن مصانع سكر كوم أمبو بها عمالة منتظمة ومباشرة بواقع 1800 عامل ومهندس ، ويعتبروا من أفضل الكوادر البشرية والكفاءات الفنية فى مجال إنتاج السكر والصناعات التكاملية.