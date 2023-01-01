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كولومبيا تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة الرئيسية

الأحد، 01 يناير 2023 11:00 م
كولومبيا تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة الرئيسية جوستافو بترو
كتب محمد جمال

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توصلت الحكومة الكولومبية لاتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية التي ما زالت تنشط في البلاد، وفق ما أعلنه الرئيس الكولومبى غوستافو بترو، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب الرئيس بترو في تغريدة على تويتر عشية رأس السنة: "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطنى وسيغوندا ماركيتاليا والأركان المركزية وقوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا وقوات الدفاع الذاتى فى سييرا نيفادا من 1يناير إلى 30 يونيو 2023، وسيعتمد تمديده على التقدم المحرز في المفاوضات".

وكانت هذه الهدنة المتفق عليها من الطرفين الهدف الرئيسي للحكومة كجزء من مبادرة "السلام الكامل" لإنهاء الصراع المستمر في البلاد رغم حل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2017.

وتشهد كولومبيا منذ أكثر من 50 عاما نزاعا مسلحا بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات.

وتعهد بترو أول رئيس يساري للبلاد عندما تولى السلطة في أغسطس التفاوض مع كل الجماعات المسلحة الكولومبية كجزء من سياسة "السلام الكامل".

وفي نوفمبر، استؤنفت في كراكاس المحادثات المتوقفة منذ أربع سنوات بين الحكومة الكولومبية ومتمرّدي "جيش التحرير الوطني" إلا أنها فشلت حتى الآن في وقف العنف في كل أنحاء البلاد.


جوستافو بترو

كولومبيا

إطلاق النار

سييرا نيفادا



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