اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تجري تعديلات كبيرة في القيادات العسكرية والحزبية

الأحد، 01 يناير 2023 05:26 م
كوريا الشمالية تجري تعديلات كبيرة في القيادات العسكرية والحزبية كوريا الشمالية
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تم تغيير قيادة القوات المسلحة الكورية الشمالية، في ختام عمل الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

ووفقا للوكالة، حدثت تغييرات كبيرة في القيادة الحزبية العليا للبلاد.

وأضافت "تم إعفاء سكرتير اللجنة المركزية للحزب ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري باك تشونج تشونج، من منصبه وهو يعتبر القائد العسكري الرئيسي في البلاد بعد القائد الأعلى الزعيم كيم جونج أون".

وتابعت "حل في منصبه لي يونج جيل، الذي كان وزير الدفاع سابقا. وخلال ذلك لم تحدد الوكالة، هل احتفظ باك تشونج تشونج بمنصب آخر له - منصب عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

وزادت "تم تعيين كانج سون نام في منصب وزير الدفاع، كما تم تعيين باك سو إيل في منصب رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، و لي تاي سوب في منصب وزير الأمن العام".

وشهدت حكومة كوريا الشمالية بعض التغييرات كذلك، حيث تم تعيين كيم تشول ها وزيرا للصناعات الكيميائية، وكيم تشانج سوك وزيرا للصناعات الخفيفة.


كوريا الشمالية

تغيير قيادة القوات المسلحة

تغيير قيادات حزب العمال

إعفاء سكرتير اللجنة المركزية

القائد العسكري الثاني في البلاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة