واعظات الأوقاف يشاركن فى مبادرة "نبى الهدى" وسط إقبال جماهيرى.. صور

كتب ـ على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "نبي الهدى" للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول (1444هـ) من خلال دروس الواعظات، وفق خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول.

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد المدينة المنورة حاضرت فيها الواعظة سناء عبدالعزيز.

كما أقيمت المبادرة بمسجد عمر بن الخطاب بالرحاب حاضرت فيها الواعظة دينا محمد جدامي، وفى مسجد فاطمة الشربتلي حاضرت الواعظة عبير الصاوي، وحاضرت فى مسجد الباز الواعظة أماني مرشدي.

وفى مسجد القدس بالتجمع الخامس حاضرت الواعظة إيمان صبحي، كما أقيمت المبادرة بمسجد أحمد عفيفي بالرحاب حاضرت فيها الواعظة هويدا عبدالحميد يوسف.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بالجوسق حاضرت فيها الواعظة سناء عبدالعزيز، كما أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بالعبسي حاضرت فيها الواعظة أسماء أحمد السيد.

ونظمت مديرية أوقاف سوهاج المبادرة بمسجد الحاج عبدالعال حاضرت فيها الواعظة جيهان تمام السيد، كما أقيمت المبادرة بمسجد الرضوان 1 حاضرت فيها الواعظة سميحة عبدالرحمن بخيت، كما أقيمت المبادرة بمسجد الحاج آل العسكري حاضرت فيها الواعظة هانم عبدالرازق إبراهيم.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيمت المبادرة بمسجد المدينة الجامع حاضرت فيها الواعظة راوية خليل، كما أقيمت المبادرة بمسجد عبدالعزيز العلي حاضرت فيها الواعظة رحمة رشاد، كما أقيمت المبادرة بمسجد العزيز الحكيم حاضرت فيها الواعظة كاميليا محمد كامل.

أما فى مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد الرحمة حاضرت فيها الواعظة حنان إسماعيل محمد،.كما أقيمت المبادرة بمسجد حمزة حاضرت فيها الواعظة فريدة عبدالرازق صالح.

وأقيمت المبادرة بمسجد الحبشي بدمنهور فى محافظة البحيرة، حاضرت فيها الواعظة سمية صبري، كما أقيمت المبادرة بمسجد التحرير بأبو حمص حاضرت فيها الواعظة تهاني إبراهيم سعيد.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة حاضرت فيها الواعظة مدينة نحمده محمد.